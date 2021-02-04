Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor'un Egemen Korkmaz'ın cezasına itirazı reddedildi
04.02.2021 - 16:45 | | DHA

Trabzonspor'un Egemen Korkmaz'ın cezasına itirazı reddedildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un antrenör Egemen Korkmaz'a verilen 4 maç men ve para cezasına yaptığı itirazı reddetti.

Trabzonspor'un Egemen Korkmaz'ın cezasına itirazı reddedildi
ABONE OL

TFF Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin antrenörü Egemen Korkmaz ile ilgili PFDK'nın 02.02.2021 tarihli E.2020-2021/608 K.2020-2021/744 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin antrenörü Egemen Korkmaz'ın rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c, 35/4. ve 13. maddelerinin uygulanması suretiyle 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 10.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir."

Szalai'den Gustavo'ya övgü | 'Fantastik bir oyuncu'
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Attila Szalai'den transfer itirafı
    Attila Szalai'den transfer itirafı
  2. Arda Kızıldağ, burnundan ameliyatı edildi
    Arda Kızıldağ, burnundan ameliyatı edildi
  3. Dorukhan Toköz'e 2 maç ceza
    Dorukhan Toköz'e 2 maç ceza
  4. Egemen Korkmaz'ın cezasına itiraz!
    Egemen Korkmaz'ın cezasına itiraz!
  5. Kulüpler Birliği'nde yeni başkan Çebi oluyor...
    Kulüpler Birliği'nde yeni başkan Çebi oluyor...
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Marius Sumudica: "Bir sonraki maç için size sürpriz hazırlıyorum"

Marius Sumudica: "Bir sonraki maç için size sürpriz hazırlıyorum"

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

CANLI ANLATIM | Göztepe-Yeni Malatyaspor

CANLI ANLATIM | Göztepe-Yeni Malatyaspor

Son dakika | Miroslav Stoch’un yeni takımı Zaglebie Lubin

Son dakika | Miroslav Stoch’un yeni takımı Zaglebie Lubin

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet