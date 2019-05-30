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30.05.2019 - 11:16 |

Trabzonspor'un Epureanu aşkı!

Trabzonspor, Başakşehir’in 32 yaşındaki stoperine kafayı taktı. Epureanu'u da Karadeniz ekibine sıcak bakarken 2021 yılına kadar süren bonservisi için pazarlıkların ise bizzat başkanlar düzeyinde olması bekleniyor.

Trabzonspor'un Epureanu aşkı!
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Bu sezon en büyük sıkıntıyı savunmanın ortasında çeken ve sık sık değişim yaşayan Trabzonspor’un kurmayları, deneyimli ve ligi bilen bir isim üzerinde uzlaştı. Bu noktada adı daha önce de Bordo-Mavililerle anılan Epureanu’nun ismi tekrar ön plana çıkmış durumda.

Teknik direktör Ünal Karaman’ın da bu transfere olumlu baktığı tek sıkıntının oyuncu için Başakşehir’in istemesi muhtemel bonservis bedeli olduğu vurgulandı. İşte tam o safhada da devreye iki kulübün başkanın girmesi bekleniyor.

Bayramdan sonra

Transferde Karadeniz ekibinin elini güçlendiren en önemli noktaların başında ise oyuncunun da son transferi olması sebebiyle Trabzonspor’a sıcak bakması geliyor. Bir başka deyişle Epureanu, Başakşehir yönetiminden ayrılık için izin isteyecek.

Bayramdan sonra tarafların masaya oturup resmi tekliflerini yapacağı gelen haberler arasında. (Fanatik)

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