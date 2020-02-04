Trabzonspor'un Erzurum’la çeyrek final randevusu

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında bugün sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk edecek. Medical Park Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bordo-mavili takım evindeki ilk maçı kazanarak 13 Şubat’ta Erzurum’da oynanacak rövanş mücadelesi öncesi avantaj elde etmek istiyor.

Karadeniz ekibi dün akşam basına kapalı yaptığı taktik ağırlıklı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Kadroda geniş çaplı bir rotasyon düşünmeyen Teknik Direktör Hüseyin Çimşir’in; Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Mikel, Sosa, Guilherme, Sturridge, Nwakaeme ve Sörloth’tan oluşan kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor.

Trabzonspor'un Antrenmanında Eğlenceli Dakikalar