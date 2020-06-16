16.06.2020 - 22:52 |
Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı sonrası paylaşımı
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden ve finale yükselen Trabzonspor mücadele sonrası paylaşım yaptı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor mücadele sonrası paylaşımı dikkat çekti.
Sörloth'un sus işareti yaptığı fotoğrafı paylaşan Trabzonspor 'Finaldeyiz' notunu yazdı. Öte yandan Sörloth maç içinde kırmızı kart gören Emre Belözoğlu'na sus işareti yapmıştı.