23.07.2020 - 22:56 | | AA
Trabzonspor'un Hes Kablo Kayserispor hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!
SÃ¼per Lig'in son haftasÄ±nda deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karÅŸÄ±laÅŸacak Trabzonspor maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
Trabzonspor, SÃ¼per Lig'in son haftasÄ±nda 25 Temmuz Cumartesi gÃ¼nÃ¼ deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde antrenÃ¶r Eddie Newton yÃ¶netiminde basÄ±na kapalÄ± olarak gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda bordo-mavili futbolcular, taktiksel Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±.Â
Trabzonspor, yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanÄ±n ardÄ±ndan hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayarak, akÅŸam saatlerinde Kayseri'ye gidecek.
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