Trabzonspor'un hÃ¼cum hattÄ± rakiplerin kabusu

Kadrosunda AbdÃ¼lkadir Ã–mÃ¼r, Jose Sosa, Alexander SÃ¶rloth, Anthony Nwakaeme, Yusuf SarÄ±, Guilherme, Bilal BaÅŸaÃ§Ä±koÄŸlu ve Calep Ekuban ofansif oyunculara sahip Trabzonspor, hÃ¼cum gÃ¼cÃ¼yle dikkat Ã§ekiyor. SÃ¼per Lig'in gol kralÄ± olan SÃ¶rloth, bu sezon ligde 19, kupada da 4 gol kaydederken, Avrupa Ligi Ã¶n elemesinde ise 2 gole imza attÄ±. TÃ¼m kulvarlarda 25 gol atan NorveÃ§li 7Â de asist yaptÄ±. Bordo mavili takÄ±mÄ±n NijeryalÄ± kanat oyuncusu Nwakaeme 13 gol 11 asist, Arjantinli kaptanÄ± Sosa 8 gol 10 asist, GanalÄ± forveti Ekuban 8 gol 6 asist, devre arasÄ±nda kadroya katÄ±lan BrezilyalÄ± oyuncusu Guilherme de 2 gol 1 asistlik performans gÃ¶sterdi. TakÄ±mÄ±n genÃ§ yÄ±ldÄ±zÄ± AbdÃ¼lkadir Ã–mÃ¼r Ã¶nemli bir sakatlÄ±k geÃ§irmesine raÄŸmen 1 gol 2 asistlik performansÄ±yla katkÄ± saÄŸladÄ±. Trabzonspor'un sezon baÅŸÄ±nda kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± genÃ§ kanat oyuncusu Yusuf SarÄ± da 21 maÃ§ta 3 gol 5 asistle takÄ±mÄ±nÄ±n hÃ¼cum gÃ¼cÃ¼ne katkÄ± saÄŸladÄ±. Devre arasÄ±nda transfer edilen Bilal BaÅŸaÃ§Ä±koÄŸlu Trabzonspor formasÄ±yla gol sevinci yaÅŸayamazken, Ã¶nemli bir hÃ¼cum opsiyonu olarak takÄ±mda yer alÄ±yor.

NOVAK VE PEREIRA'DAN Ã–NEMLÄ° KATKI

Ã–te yandan Trabzonspor'un iki bek oyuncusuÂ takÄ±mlarÄ±na Ã¶nemli bir hÃ¼cum katkÄ±sÄ± verdi. Sol bek oyuncusu Filip Novak 22 lig maÃ§Ä±nda 3 golÃ¼ rakip filelere bÄ±raktÄ±. Portekizli saÄŸ bek Joao Pereira ise 22 maÃ§ta 1 gol atarken, 4 de asist yaptÄ±. AyrÄ±ca takÄ±mÄ±n iki Ã¶nemli ismi Novak ve Pereira'nÄ±n sÃ¶zleÅŸmeleri bu sezon sonu bitiyor.

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