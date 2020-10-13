Trabzonspor'un İstanbul maratonu!

Trabzonspor, Süper Lig’e milli maçlar nedeniyle verilen molanın ardından İstanbul takımları karşısında önemli karşılaşmalara çıkacak.

Zirveyi hedefleyen bordo-mavililerde milli ara, transferin son günlerinde kadroya katılan Djaniny, Vitor Hugo, Fousseni Diabate gibi oyuncuların takıma adaptasyonu açısından olumlu geçerken, sakat oyuncular da bu arada takıma katılacak. Sezona transferlerin tamamlanmaması ve sakat oyuncuların sayısının fazlalığı nedeniyle sıkıntılı başlayan Karadeniz ekibi, milli aranın ardından yeni bir sayfa açmak istiyor.

İlk 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 5 puan toplayan Trabzonspor, aradan sonra ilk olarak ligin 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü son şampiyon Medipol Başakşehir’i ağırlayacak. Ligin 6. haftasında 25 Ekim’de Fenerbahçe’ye konuk olacak Karadeniz ekibi, 7. haftada ise 30 Ekim’de Kasımpaşa ile sahasında karşılaşacak.

Bu zorlu karşılaşmalardan galibiyetle ayrılarak ligde iddiasını ortaya koymayı hedefleyen bordo-mavili takımda yeni transfer Vitor Hugo ilk kez Başakşehir maçında sahne alacak. Palmeiras kulübünden 3.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Brezilyalı stopere, İstanbul maratonunda Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile oynanacak maçlarda da büyük görev düşecek.