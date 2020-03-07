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07.03.2020 - 07:00 |

Trabzonspor'un liderlik yolculuğu

Trabzonspor, Gaziantep deplasmanında 3 puan çıkararak, Başakşehir’in de Göztepe karşısında puan kaybetmesini bekleyerek haftayı liderlik koltuğunda kapatmayı umuyor

Trabzonspor'un liderlik yolculuğu

Trabzonspor, Süper Lig’in 25. haftasında bugün deplasmanda Gaziantep ile yapacağı maç için Gaziantep’e gitti.

Dün sabah saatlerinde Hüseyin Çimşir yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, taktiksel çalışmalar yaptı. Trabzonspor kafilesi, çalışmanın ardından özel uçakla Gaziantep’e gitti. Karadeniz ekibindeki esas amaç liderlik olarak öne çıktı. Bugün aynı saatte Başakşehir’in Göztepe karşısında puan kaybetmesini bekleyecek olan bordo-mavililer, Gaziantep’te kazanarak haftayı lider kapatmak istiyor.  Hüseyin Çimşir ve ekibi, bu hafta sonunda liderliği alıp, 11 Mart Çarşamba akşamı da ertelenen Yeni Malatyaspor maçını galip bitirip puan farkını açmanın planlarını yapıyor. Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı ve Joao Pereira kafilede yer almadı.

Trabzonsporun liderlik yolculuğu

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