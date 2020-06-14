Trabzonspor’un müthiş üçlüsü!

ERKAN AYRAÇ

Uzun bir aranın ardından tekrar başlayan Süper Lig’deki ilk maçına zorlu Göztepe deplasmanında çıkan Trabzonspor üç golle galibiyete uzanırken sahnede bu kez Nwakaeme ile Ekuban vardı.

Bu ikiliye Sörloth da eklendiğinde ulaşılması zor rakamlar ortaya çıktı. Ligin bitimine daha 7 hafta kalmasına rağmen bordo-mavili takımın ‘müthiş üçlüsü’ 34 gol ve 16 asistle, 50 gole doğrudan katkı sağladı. Zorlu Göztepe maçında perdeyi açan isim olan Nwakaeme, ligde 25 maçta 2 bin 93 dakika sahada kalırken 11 kez rakip ağları havalandırdı, takım arkadaşlarına da altı gol pası verdi.

Ekuban formda

Son dönemde form kazanan ve son 4 deplasman maçında 2 gol, 2 asistle yıldızlaşan Caleb Ekuban ise 16 karşılaşmada 889 dakika şans buldu. 26 yaşındaki forvet toplamda ise gol sayısını 4’e çıkarırken 3’de asist yapmayı başardı.

Bordo-mavili takımda son beş maçtır suskun kalmasına rağmen gol krallığı yarışında zirvede yer alan Sörloth ise Göztepe karşısında ağları sarsamasa da kazandırdığı penaltıyla katkı sağladı. Norveçli golcü ise forma giydiği 27 maçta toplamda 19 gol, 7 asistlik bir performans ortaya koydu. Bu üçlü, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki gol ve asistleri gözönüne alındığında ise doğrudan 68 gole etki etti.

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