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28.08.2020 - 14:40 | | TRABZON (AA)

Trabzonspor'un rakibi Samsunspor

Trabzonspor, Samsunspor ile yarın hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un rakibi Samsunspor
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Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncuların, taktiksel çalışmalar gerçekleştirerek bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladığı belirtildi. Bordo-mavili takımın, öğle saatlerinde Trabzon'dan Samsun'a hareket edeceği ve Samsunspor ile yarın 18.00'de oynayacağı maç öncesi kampa gireceği aktarıldı.

Trabzonsporun rakibi Samsunspor

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