Trabzonspor'un rakibi Samsunspor

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncuların, taktiksel çalışmalar gerçekleştirerek bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladığı belirtildi. Bordo-mavili takımın, öğle saatlerinde Trabzon'dan Samsun'a hareket edeceği ve Samsunspor ile yarın 18.00'de oynayacağı maç öncesi kampa gireceği aktarıldı.