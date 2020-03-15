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15.03.2020 - 07:00 |

Trabzonspor'un tarihi zirve yürüyüşü

Goal.com, Süper Lig’de liderliği ele alan Trabzonspor’un şampiyonluk yarışını; ‘Tarihi zirve yürüyüşü’ başlığıyla gündeme taşıdı, Anthony Nwkaeme’yi öne çıkardı

Trabzonspor'un tarihi zirve yürüyüşü

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Trabzonspor, GOAL.Com’da öne çıkarıldı. Bordo-mavili takımın yarıştaki durumu; ‘Tarihi zirve yürüyüşü’ olarak başlığa taşındı. Ayrıca Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme’nin önemine değindi.
Yıldız futbolcunun rüzgarıyla Trabzonspor’u etkilediği ve takımın uzun yıllardır hasret kaldığı şampiyonluk için uğraştığı aktarıldı. Trabzonspor’un özellikle golcü bir takım olduğuna dikkat çekildi.
Hüseyin Çimşir yönetiminde forvetlerin başarılı işler çıkardığına vurgu yapıldı. Sörloth’un da ligde gol krallığında zirvede olduğu anımsatıldı. Sörloth-Nwakaeme ikilisinin doğrudan 42 gole etki ettikleri bildirildi. Nwakeme-Sörloth ikilisinin zirve yolunda bugün yapılacak Medipol Başakşehir maçında da takımın en önemli kozları olacakları özellikle dile getirildi. Karadeniz ekibinin son yıllarda zirveden uzak kaldıkları, ilk kez bu denli iddialı oldukları belirtildi.

Trabzonsporun tarihi zirve yürüyüşü

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