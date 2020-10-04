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04.10.2020 - 13:07 | | TRABZON (AA) -

Trabzonspor'un yeni golcüsü Semedo sağlık kontrolünden geçti

Trabzonspor'un yeni transferi Djaniny Semedo sağlık kontrolünden geçti.

Trabzonspor'un yeni golcüsü Semedo sağlık kontrolünden geçti
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Trabzonspor'un yeni transferi Jorge Djaniny Tavares Semedo, sağlık kontrolünden geçti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Jorge Djaniny Semedo, Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti." ifadesine yer verildi.

Trabzonspor Kulübü, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda da forma giyen 29 yaşındaki forvet ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştı.

Trabzonsporun yeni golcüsü Semedo sağlık kontrolünden geçti

 

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