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01.09.2020 - 16:35 | | 61saat

Trabzonspor'un yeni transferi Marlon sakatlandı

Samsunspor maçında arka adalesinden sakatlanan Marlon, bugün antrenmana kontrol amaçlı çıkmadı. Yapılan ilk kontrollerde oyuncunun ciddi sakatlığı olmadığı kanaat getirilirken kesin sonuç yarın çekilecek MR sonununda belli olacak.

Trabzonspor'un yeni transferi Marlon sakatlandı
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Bordo mavililer yeni sezon öncesi hazırlık maçında Samsunspor ile karşı karşıya geldi.

Hazırlık karşılaşmasında yeni transfer Marlon, arka adalesinden sakatlık geçirmişti..

Arka adalesinde gerilme yaşayan Marlon, bugün yapılan antrenmana kontrol amaçlı çıkarılmadı. Yapılan ilk kontrollerde oyuncunun ciddi sakatlığı olmadığı kanaat getirilirken kesin sonuç yarın çekilecek MR sonununda belli olacak.

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Trabzonsporun yeni transferi Marlon sakatlandı

 

 

 

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