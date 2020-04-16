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16.04.2020 - 07:00 |

Trabzon’un çocuğu Novak!

Bordo-mavili takımda 2.5 senedir hem oynadığı futbol hem de profesyonelliğiyle büyük beğeni kazanan Filip Novak, sözleşme yenileme konusunda da sorun çıkarmayarak herkese örnek oldu.

CELAL UMUT EREN

Trabzonspor’da koronavirüsün getirdiği sıkıntılara rağmen futbol takımının çalışmaları ve programı devam ediyor. Özellikle iç transferde Jose Sosa ve Filip Novak’la anlaşma sağlanması herkesi rahatlattı.

Takımın önemli isimlerinden olan Novak; 2017-18 sezonunun devre arasında Midtjylland’dan gelmiş ve o dönemden beri gösterdiği performansla alkış almıştı.
İstikrarlı yapısı, sol bekteki sıkıntıyı çözmesi ve profesyonel tutumuyla her zaman beğenilen Çekyalı yıldız son olarak sözleşme konusundaki yaklaşımıyla da örnek gösterildi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da takdir ederek bahsettiği 30 yaşındaki sol bek, takımda kalma kararı aldı. Son yıllarda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray bile dönem dönem sol bek sıkıntısı yaşarken, 2.5 senedir bordo-mavililer bu bölgede hiç sorun çekmedi.

Novak’ın performansı herkesi mutlu etti. Üstüne hücuma olan gol ve asist katkısı da deneyimli yıldızı farklı kıldı. Sadece 2 milyon euro bonservisle gelen Novak; 2.5 senede 79 maçta 14 gol attı, 3 asist yaptı.

Takım içerisinde de sevilen isimlerden biri olan tecrübeli savunmacı; bordo-mavili kulübün son yıllardaki en başarılı transferlerinden biri haline geldi.

Trabzon’un çocuğu Novak

 

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