CELAL UMUT EREN

Trabzonspor’da bu sezon 41 resmi maçta 27 gol atarak fırtına gibi esen Alexander Sörloth; Avrupa çapında büyük ilgi topluyor. İspanyolların ünlü AS Gazetesi’nde spor yazarı Axel Torres; Sörloth’u özel olarak köşesinde yazdı.

Yazar Torres; Norveçli golcünün Türkiye’de gösterdiği çıkışla takımını lig ve kupada çifte zafere uçurduğunu vurguladı. Yazının başlığında Sörloth için “Trabzonspor’un Haaland’ı” ifadeleri kullanılırken, bordo-mavili oyuncu için Borussia Dortmund formasıyla yıldızlaşan bir diğer Norveçli forvet Erling Haaland benzetmesi yapıldı.

24 yaşındaki Sörloth’un özellikle kupa yarı finalinde iki maçta Fenerbahçe’ye 3 gol atıp, 1 de asist yaparak tek başına saf dışı bıraktığı anımsatıldı. Trabzonspor’un 1984’ten beri hiçbir sezonu lig ve kupa ile yani çifte zaferle kapatamadığını aktaran yazar Axel Torres, “Sörloth bu sezon resmi maçlarda attığı 27 golle takımının 1984’ten beri ulaşamadığı çifte kupa zaferine giden yolda öne çıkıyor” yorumunu yaptı.

Yazının detayında Sörloth’un babasının daha önce Bursaspor’da oynadığı da anımsatıldı. Ancak esas vurgu Erling Haaland ile yapıldı. Norveç Milli Takımı’nda birlikte forma giyen Haaland ile Sörloth’un benzer kariyer adımları; benzer dönemdeki çıkışları ve Avrupa futbolunda gittikçe popüler isimler oldukları kaydedildi. Bordo-mavililerin tarihteki en önemli sezonlarından birini yaşadığı ve Sörloth’un başrolde olduğu da aktarıldı.