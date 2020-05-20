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20.05.2020 - 07:00 |

Trabzon’un neferi Hüseyin Çimşir!

Trabzonspor’da bu sezon Süper Lig’de hedef şampiyonluk olarak belirlenirken, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir öne çıkan isimlerden biri oldu. Aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası’nda da yoluna devam eden bordo-mavililer, sezonu iki kupayla bitirme şansına sahip tek takım olarak dikkat çekiyor.

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Karadeniz temsilcisinde bu yolda Hüseyin Çimşir’in etkisi göze çarpıyor. Geçen sezon ve bu sezonun ilk yarısında yardımcı antrenör olarak takımına hizmet veren genç çalıştırıcı, Ünal Karaman’ın ani ayrılığı sonrası esas sorumluluğu üstlenmişti.

Kariyerinde ilk kez bir takımın teknik direktörü olan Çimşir, iyi bir başlangıç yaptı. Stresli süreçte takımını hem lig hem de kupa yarışında iddialı tutmayı başaran 40 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor camiasının parlayan ismi oldu.

Futbolculuğu döneminde de Trabzonspor’da 1997-2009 yılları arası 12 yıl forma giyerek kaptanlık yapan Hüseyin Çimşir, şimdi teknik adam olarak hizmet veriyor. Çimşir, lig ve kupada 14 maça çıkarken hiç yenilmedi. Koronavirüs günlerinde de yoğun bir mesai veren Çimşir, Trabzonspor tarihinde önemli bir yere sahip oldu

Bursa’da şampiyon

Hüseyin Çimşir, 2009-10 sezonunda forma giydiği Bursaspor’da Süper Lig şampiyonluğu kazanmıştı. Şampiyonluk tecrübesini futbolcu olarak yaşayan Çimşir, bu sezon ise Trabzonspor’da teknik direktör koltuğunda aynı heyecanı yaşıyor ve bordo-mavili takımın tam 36 yıllık hasretini noktalamak istiyor.

Trabzon’un neferi Hüseyin Çimşir

Trabzon’un neferi Hüseyin Çimşir

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