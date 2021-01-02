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02.01.2021 - 10:02 | | KUALA LUMPUR (AA)

Traktör Futbol Kulübü, "Asya'nÄ±n En Popüler Kulübü" seçildi

Ä°ran'da en Ã§ok TÃ¼rk taraftarÄ± bulunan TraktÃ¶r Futbol KulÃ¼bÃ¼, Asya Futbol Konfederasyonu'nun (AFC) dÃ¼zenlediÄŸi "Asya'nÄ±n En PopÃ¼ler KulÃ¼bÃ¼" anketinde en Ã§ok oyu aldÄ±.

Traktör Futbol Kulübü, "Asya'nÄ±n En Popüler Kulübü" seçildi
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Konfederasyonun resmi sitesi "the-AFC.com" adresinde 2020 yÄ±lÄ± boyunca dÃ¼zenlenen ankette finale kalan TraktÃ¶r, final oylamasÄ±nda yÃ¼zde 51,14 oy alarak en popÃ¼ler kulÃ¼p unvanÄ±nÄ± almaya hak kazandÄ±.Â 

AFC yÃ¶netimi, anketlerde birinci gelen TraktÃ¶r KulÃ¼bÃ¼nÃ¼ tebrik etti.

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TraktÃ¶r Futbol KulÃ¼bÃ¼, AsyanÄ±n En PopÃ¼ler KulÃ¼bÃ¼ seÃ§ildi

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