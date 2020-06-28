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28.06.2020 - 11:37 |

Transfer Habereri / Lyle Taylor Kimdir? Kaç Yaşında?

Transfer gündeminde adı sıkça geçen Lyle Tyler, kimdir? 1990 doğumlu olan İngiltere doğumlu oyuncu, Charlton Ath forması giyiyor. İşte detaylar...

Transfer Habereri / Lyle Taylor Kimdir? Kaç Yaşında?
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Championship ekiplerinden Charlton Ath forması giyen oyuncunun adı bugünlerde Galatasararay ile anılıyor.

Lyle Taylor Kimdir? Kaç Yaşında?

1990 yılında doğan 30 yaşındaki futbolcu 1.88 boyunda ve santrofor pozisyonunda görev yapıyor. Son olarak Charlton Ath’de forma giyen Taylor’un sözleşmesi 30 Haziran 2020’de bitiyor.

Futbola Millwall’da başlayıp kariyeri boyunca bir çok alt lig takımında forma giyen oyuncunun Transfermark’ta yer alan piyasa değeri 1.4 milyon euro.

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