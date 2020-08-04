Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberi | Anas Tahiri, Beşiktaş'ın teklifini açıkladı!
04.08.2020 - 22:14 |

Transfer haberi | Anas Tahiri, Beşiktaş'ın teklifini açıkladı!

Beşiktaş'ta transferde son dakika... Hollanda Eredivisie takımlarından Waalwijk'in Faslı yıldızı Anas Tahiri Beşiktaş'tan teklif aldığını açıkladı.

Transfer haberi | Anas Tahiri, Beşiktaş'ın teklifini açıkladı!
ABONE OL

Bu sezon Waalwijk formasıyla başarılı bir performans sergileyen Tahiri, Beşiktaş'ın teklifini resmen açıkladı.

LIONS DE L'ATLAS'ın haberine göre FOX Sports'a konuşan 25 yaşındaki oyuncu, "Beşiktaş'tan somut bir ilgi var ama bunun için acele etmiyorum. Bu konudaki gelişmeleri menajerim ve kulübüme bırakmış durumdayım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın teklifinden mutluluk duyduğunu aktaran Tahiri, "Bu beklenen bir şey değildi. Tatildeyken bir telefon aldım. Büyük bir takımın ilgisini çekmeniz her zaman mutluluk vericidir" dedi.

Waalwijk Teknik Direktörü Fred Grim ise yollarına Eredivisie'de devam etmek adına Tahiri'nin takımda kalmasını istiyor. Bu sezon 27 maça çıkan merkez orta saha; 6 gol, 1 asistlik katkısının yanı sıra performansıyla takımın öne çıkan isimlerinden olmuştu.

Transfer haberi | Anas Tahiri, Beşiktaşın teklifini açıkladı

Okan Buruk: "İlk maçtan kazandığımız bir avantaj var"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Medipol Başakşehir, Kopenhag hazırlıklarını tamamladı!
    Medipol Başakşehir, Kopenhag hazırlıklarını tamamladı!
  2. Rafael Nadal, ABD Açık'a katılmayacak!
    Rafael Nadal, ABD Açık'a katılmayacak!
  3. Adil Gevrek: "Bifouma'nın parasını ödemek için kulüp araçlarını sattık"
    Adil Gevrek: "Bifouma'nın parasını ödemek için kulüp araçlarını sattık"
  4. Gençlerbirliği, Sadio Diallo ile yollarını ayırdı
    Gençlerbirliği, Sadio Diallo ile yollarını ayırdı
  5. Sivasspor'da Jorge Felix sağlık kontrolünden geçti!
    Sivasspor'da Jorge Felix sağlık kontrolünden geçti!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kasımpaşa'dan tepki! "Gerekirse ligden çekiliriz"

Kasımpaşa'dan tepki! "Gerekirse ligden çekiliriz"

Okan Buruk: "Parken Stadı'nda UEFA Kupası'nı kaldırmıştım"

Okan Buruk: "Parken Stadı'nda UEFA Kupası'nı kaldırmıştım"

Adil Gevrek: "Sergen Yalçın'ın gitmesi bir hataydı"

Adil Gevrek: "Sergen Yalçın'ın gitmesi bir hataydı" 

Madrid Açık, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi

Madrid Açık, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi

Sıradaki Haber