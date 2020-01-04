Transfer haberi | Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gözdesi Guilherme için açık kapı!

Malatya ekibinde performansıyla devlerin ilgisini çeken Guilherme için başkandan geldi. Yeni Malatyaspor'un başkanı Adil Gevrek, TRT Spor'a yaptığı açıklamalarda bulundu.

"Büyük takımlardan teklif gelirse değerlendiririz"

Transfere açık kapı bırakan Gevrek, "Guilherme için herhangi bir takımla görüşmedik. Ancak özellikle büyük takımlardan teklif gelirse değerlendiririz. Hem oyuncunun önünü açmak, hem de kulüp menfaatleri doğrultusunda hareket ediyoruz"

Guilherme, bu sezon BtcTurk Yeni Malatyaspor ile çıktığı 23 maçta 7 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.