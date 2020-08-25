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25.08.2020 - 15:47 | | İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, (DHA)

Transfer haberi | Lille'de Zeki Çelik'in halefi Serkan Asan

Fransa Ligue 1 ekibi Lille, milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik'in ayrılık ihtimaline karşı Trabzonspor'un genç oyuncusu Serkan Asan'ı gündemine aldı.

Transfer haberi | Lille'de Zeki Çelik'in halefi Serkan Asan
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Ligue 1'de Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'i kadrosunda bulunduran, Galatasaray'dan da Mustafa Kapı'ya imza attırması beklenen Lille, yine bir Türk futbolcunun peşinde. Fransız kulübü, transfer teklifleri alan 23 yaşındaki Zeki Çelik'in halefini Trabzonspor'da buldu. 2016 yılında İstanbulspor'dan Lille'e transfer olan Zeki Çelik'in İngiltere Premier Lig başta olmak üzere birçok ligden talipleri bulunuyor. Milli sağ bekin ayrılması halinde, Lille'in, Trabzonspor'un genç oyuncusu Serkan Asan'ı renklerine bağlamak için harekete geçeceği ve Karadeniz kulübüne resmi teklifini ileteceği öğrenildi.

2023'e KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

21 yaşındaki Serkan'a devre arasında İspanyol kulübü Getafe de talip oldu ancak transferi gerçekleşmedi. Tempolu oyunuyla dikkat çeken Serkan Asan'ın 2023 yılına kadar bordo mavili kulüple sözleşmesi bulunuyor.

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