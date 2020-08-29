Transfer haberleri | Adil Gevrek'ten Gökhan Töre açıklaması: Beşiktaş'tan 1 milyon Euro istedik

Beşiktaş'ın bir süredir transfer görüşmeleri yaptığı Gökhan Töre transferiyle ilgili Yeni Malatyaspor'dan yeni açıklama geldi.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek NTV'ye yaptığı açıklamalarda, "Beşiktaş'tan Gökhan Töre için 1 milyon Euro bonservis bedeli istedik. Beşiktaş yönetimi bonservis bedeli ödemek istemiyor. Gökhan'ın takımda ayrılma talebini bize iletince Beşiktaş ile görüşmesine izin verdik. Artık gelecek haberi, bize sunacakları teklifi bekliyoruz. Gökhan'ın bizden alacağı var ama istediğimiz bonservis bedelini karşılayacak bir miktar değil. Alacaklarını bırakarak gitmesi mümkün gözükmüyor." ifadelerini kullandı.

"GÖKHAN'IN BEDELSİZ GİTMESİNE İZİN VEREMEYİZ"

Oyuncuyu bonservissiz göndermeyeceklerini vurgulayan Gevrek,, "Biz Gökhan'ın takımda kalmasını isteriz. Fakat antrenmanlara çıkmadı. Gitme isteğini ortaya koydu. Eğer Gökhan'a bedelsiz gidişine izin verirsek takım için iyi bir örnek olmaz." dedi.

Geçen sezon Yeni Malatyaspor ile 28 maça çıkan Gökhan, 2 gol atarken, 5 de asist yaptı.

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