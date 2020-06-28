Transfer Haberleri | Ahmed Musa Kimdir?

Transfer gündeminde adı sıkça geçen Ahmed Musa, bir sonraki sezon için hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ile anılıyor. Nijeryalı oyuncu hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

Ahmed Musa kimdir? Kaç Yaşında?

1992 doğan 27 yaşındaki oyuncu 1.71 boyunda ve sol kanatta görev yapıyor. Son olarak Al Nasr kulübünde forma giyen Ahmet Musa’nın 30 Haziran 2022’ye kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.

Son yıllarda Cska Moskova ve Leicester City formaları da giyen Nijeryalı oyuncu, 2018 yılında 16.5 Milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nasr’a transfer olmuştu.