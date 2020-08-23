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HaberlerFenerbahçe Haberleri Transfer haberleri | Alanyaspor, Bakasetas için 4 milyon Euro istiyor!
23.08.2020 - 14:37 | | Fanatik

Transfer haberleri | Alanyaspor, Bakasetas için 4 milyon Euro istiyor!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Bakasetas için Aytemiz Alanyaspor kararını verdi. Takas tekliflerine kapalı olan Güney ekibi Yunanlı orta saha için 4 milyon Euro bonservis talep ediyor.

Transfer haberleri | Alanyaspor, Bakasetas için 4 milyon Euro istiyor!
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Lazio'nun resmi teklif yaptı, Fenerbahçe'nin ise mutlak kadrosunda görmek istediği Alanyaspor'un Yunan orta saha oyuncusu için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe bu oyuncu için henüz resmi teklif yapmadı. Akdedeniz ekibi ise Bakasetas'ın değerini belirledi.

Serbest kalma maddesi: 5 milyon Euro...

Lazio geçtiğimiz aylarda oyuncu için girişimlerde bulunmuş ancak 5 milyon Euro bonservis bedeliyle karşılaşmıştı. Takas tekliflerine kapalı olan Güney ekibi Yunanlı orta saha için 4 milyon Euro bonservis talep ediyor.

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Erol Bulut ısrarcı!

Şampiyonluk kadrosu kurmak isteyen Fenerbahçe'de Erol Bulut eski öğrencisinin transferi konusunda oldukça ısrarcı. Bakasetas ismi, Bulut'un yönetime verdiği listenin üst sıralarda bulunuyor.

Bu sezon Alanyaspor formasıyla 43 maça çıkan 27 yaşındaki orta saha 14 gol, 8 asistlik performans sergilemişti. 2022 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Bakasetas sezon başında Yunanistan ekibi AEK'dan 500 bin Euro'ya transfer edilmişti.

Transfer haberleri | Alanyaspor, Bakasetas için 4 milyon Euro istiyor

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