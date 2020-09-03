Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlanyaspor Haberleri Transfer Haberleri | Alanyaspor bombayı patlattı! Khouma Babacar...
03.09.2020 - 16:09 |

Transfer Haberleri | Alanyaspor bombayı patlattı! Khouma Babacar...

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, geçtiğimiz sezon Sassuolo'da forma giyen forvet Khouma Babacar'ı kadrosuna kattı.

Transfer Haberleri | Alanyaspor bombayı patlattı! Khouma Babacar...
ABONE OL

Kariyeri düşüşe geçmiş birçok golcünün yeniden çıkış yakalamasını sağlayan Alanyaspor, daha önce ismi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmış olan Senegalli forvet Khouma Babacar'ı resmen kadrosuna kattı.

Süper Lig'de 2019-20 sezonunu başarılı şekilde tamamlayan Alanyaspor, yeni sezon öncesi flaş bir transfere imza attı. Alanyaspor, İtalya'da son olarak Lecce forması giyen Khouma Babacar'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun bonservisinin bulunduğu Sassuolo'dan 1.5 yıllığına kiralandığı aktarıldı.

Daha önce kariyeri düşüşe geçmiş Vagner Love, Junior Fernandes ve Papiss Cisse gibi isimlerin yeniden doğuşunu sağlayan Akdeniz ekibi, geçtiğimiz sezon formasını giydiği Lecce ile İtalya Serie A'da kalmayı başaramayan Babacar'ı Papiss Cisse sonrası yeni golcüsü olarak belirledi.

Geride bıraktığımız sezonda Lecce ile 25 maça çıkan ve sadece 3 gol, 3 asistlik katkı sağlayabilen Babacar, 2018'de 7 milyon Euro bonservis karşılığında Fiorentina'dan Sassuolo'ya transfer olmuştu. Golcü oyuncu daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de kadro netleşiyor! 6 isimle yollar ayrılıyor
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Beşiktaş forvet transferinde bombayı patlatıyor...

Transfer Haberleri | Alanyaspor bombayı patlattı Khouma Babacar...

    Cedi Osman bireysel çalışmalarını sürdürüyor...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Transfer Haberleri | Alanyaspor bombayı patlattı! Khouma Babacar...
      Transfer Haberleri | Alanyaspor bombayı patlattı! Khouma Babacar...
    2. Transfer Haberleri | Erdal Torunoğulları açıkladı! Beşiktaş'ta forvete 4 aday...
      Transfer Haberleri | Erdal Torunoğulları açıkladı! Beşiktaş'ta forvete 4 aday...
    3. Spor İstanbul’dan sağlık çalışanlarına özel tenis turnuvası
      Spor İstanbul’dan sağlık çalışanlarına özel tenis turnuvası
    4. The Land of Legends Futbol Turnuvası Maçları D-Smart ve D-Smart Go’da
      The Land of Legends Futbol Turnuvası Maçları D-Smart ve D-Smart Go’da
    5. Transfer haberleri | Samsunspor, Kevin Boli'yi transfer etti
      Transfer haberleri | Samsunspor, Kevin Boli'yi transfer etti



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Galatasaray'ın Hatayspor hazırlık maçı ile Avrupa Ligi ön eleme maçları D-Smart ve D-Smart GO’da!

    Galatasaray'ın Hatayspor hazırlık maçı ile Avrupa Ligi ön eleme maçları D-Smart ve D-Smart GO’da!

    Gloria Cup basketbol turnuvaları D-Smart ve D-Smart GO’da!

    Gloria Cup basketbol turnuvaları D-Smart ve D-Smart GO’da!

    Son dakika | Ibisevic, Schalke 04'e transfer oldu

    Son dakika | Ibisevic, Schalke 04'e transfer oldu

    Transfer haberleri | Messi'den Barcelona kararı! Değerlendiriyor...

    Transfer haberleri | Messi'den Barcelona kararı! Değerlendiriyor...

    Sıradaki Haber