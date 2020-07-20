Transfer haberleri | Alexander Sörloth'a çılgın teklif

Trabzonspor'da bu sezon gösterdiği başarılı performansla parmak ısırtan ve değerini bir hayli katlayan Alexander Sörloth hakkında Ada basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. Ülkede yayım yapan Daily Mail gazetesi, Napoli'nin Fırtına'da kiralık olarak forma giyen oyuncu için Crystal Palace'ın kapısını çaldığını yazdı.

Haberde Serie A kulübünün 24 yaşındaki santrforun bonservisi için tamı tamına 22 milyon sterlin (24 milyon euro) ödemeye hazır olduğu ifade edilirken Wolfsburg ve Fiorentina'nın da transfer için devrede olduğu savunuldu.

Hâlihazırda Süper Lig'de gol krallığı koltuğunda oturan yıldız futbolcu, bu sezon Bordo Mavililer ile çıktığı 47 maçta 31 kez fileleri havalandırırken 10 da asist kaydetti.

Trabzonspor ile bir yıllık daha mukavelesi bulunan Sörloth'un 2020/21 sezonundaki resmi maçların (Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Şampiyonlar Ligi) %50’sinde ilk 11’de başlaması hâlinde 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.