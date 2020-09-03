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03.09.2020 - 10:43 |

Transfer haberleri | Alexander Sörloth'tan ayrılık kararı

RB Leipzig'in transferi için yoğun çaba harcadığı Alexander Sörloth transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Alman medyası, Sörloth'un Trabzonspor'dan ayrılmak için izin istediğini yazdı.

Transfer haberleri | Alexander Sörloth'tan ayrılık kararı
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Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo mavililerin golcü futbolcusu Alexander Sörloth için Avrupa devlerinin bordo mavililerin kapısına gelmesi hareketli günlerin yaşanmasına neden oluyor. 

Alman medyasında yer alan habere göre; Trabzonspor’un Norveçli forveti Sörloth, RB Leipzig’e gitmek için kulübünden izin istedi. 

Bundesliga ekibinin golcü oyuncu için yaptığı son teklif 17+3 milyon euro, bir sonraki satıştan %10 pay.

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Transfer haberleri | Alexander Sörlothtan ayrılık kararı

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