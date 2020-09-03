Transfer haberleri | Alexander Sörloth'tan ayrılık kararı

Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo mavililerin golcü futbolcusu Alexander Sörloth için Avrupa devlerinin bordo mavililerin kapısına gelmesi hareketli günlerin yaşanmasına neden oluyor.

Alman medyasında yer alan habere göre; Trabzonspor’un Norveçli forveti Sörloth, RB Leipzig’e gitmek için kulübünden izin istedi.

Bundesliga ekibinin golcü oyuncu için yaptığı son teklif 17+3 milyon euro, bir sonraki satıştan %10 pay.