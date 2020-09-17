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HaberlerFenerbahçe Haberleri Transfer haberleri | Allahyar adım adım Zorya Luganks'a!
17.09.2020 - 11:31 |

Transfer haberleri | Allahyar adım adım Zorya Luganks'a!

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı sürüyor. Geçtiğimiz sezon sarı lacivertli ekibe transfer olan Allahyar Ukrayna ekibine kiralanıyor.

Transfer haberleri | Allahyar adım adım Zorya Luganks'a!
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Fenerbahçe'de genç forvet Allahyar ile yollar ayrılıyor.  

Beyaz TV'den Ertan Süzgün'ün haberine göre Ukrayna temsilcisi Zorya Luganks, Fenerbahçe’den Allahyar’ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Zorya genç futbolcuyu 1,5 yıllığına kadrosuna kattı. 19 yaşındaki golcünün satın alma opsiyonu ise 3,5 milyon euro...

Allahyar'a daha önce Süper Lig'den Ankaragücü talip olmuştu. 

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Transfer haberleri | Allahyar adım adım Zorya Luganksa

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