Transfer haberleri | Allahyar'a Ankaragücü talip oldu

Fenerbahçe'de üst üste transfer açıklanırken ayrılacak isimler de belli olmaya başladı.

Sarı Lacivertli ekipte 19 yaşındaki futbolcusu Allahyar'a Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün talip olduğu öğrenildi. Başkent ekibinin bu oyuncuyu kiralamak için görüşmelere başlayacağı öne sürüldü.