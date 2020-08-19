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HaberlerFenerbahçe Haberleri Transfer haberleri | Allahyar'a Ankaragücü talip oldu
19.08.2020 - 09:46 | | TAKVİM

Transfer haberleri | Allahyar'a Ankaragücü talip oldu

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon transfer ettiği ve sezonun bir bölümünü İstanbulspor'da kiralık geçiren Allahyar'a Süper Lig'den talip çıktı.

Transfer haberleri | Allahyar'a Ankaragücü talip oldu
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Fenerbahçe'de üst üste transfer açıklanırken ayrılacak isimler de belli olmaya başladı. 

Sarı Lacivertli ekipte 19 yaşındaki futbolcusu Allahyar'a Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün talip olduğu öğrenildi. Başkent ekibinin bu oyuncuyu kiralamak için görüşmelere başlayacağı öne sürüldü.

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Transfer haberleri | Allahyara Ankaragücü talip oldu

 

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