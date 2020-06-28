Transfer Haberleri | Alpaslan Öztürk Kimdir?

Göztepe’de forma giyen Alpaslan Öztürk yine transfer gündeminde en çok konuşulan isimlerden biri. Fenerbahçe ve Trabzonspor ile adı geçen oyuncu ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.

Alpaslan Öztürk Kimdir?

1993 yılında doğan 26 yaşındaki futbolcu Alpaslan Öztürk, 1.86 boyunda ve stoper mevkisinde görev yapıyor. Son olarak Göztepe’de forma giyen başarılı stoperin kulübüyle 30 Haziran 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Futbola Belçika’da başlayan Alpaslan Öztürk, Türkiye’de Kasımpaşa, Eskişehir ve Elazığspor formaları da giydi. Göztepe’nin 2018 senesinde kadrosuna bedelsiz olarak kattığı 26 yaşındaki stoperin piyasa değeri Transfermark’a göre 800 bin euro.