Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Transfer Haberleri | Alpaslan Öztürk Kimdir?
28.06.2020 - 11:33 |

Transfer Haberleri | Alpaslan Öztürk Kimdir?

Transfer gündeminde adı birçok kulüp ile anılan Alpaslan Öztürk kimdir? 26 yaşındaki oyuncu Göztepe forması giyen oyuncu ile hangi takımlar ilgileniyor. İşte detaylar...

Transfer Haberleri | Alpaslan Öztürk Kimdir?
ABONE OL

Göztepe’de forma giyen Alpaslan Öztürk yine transfer gündeminde en çok konuşulan isimlerden biri. Fenerbahçe ve Trabzonspor ile adı geçen oyuncu ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.

Alpaslan Öztürk Kimdir?

1993 yılında doğan 26 yaşındaki futbolcu Alpaslan Öztürk, 1.86 boyunda ve stoper mevkisinde görev yapıyor. Son olarak Göztepe’de forma giyen başarılı stoperin kulübüyle 30 Haziran 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Futbola Belçika’da başlayan Alpaslan Öztürk, Türkiye’de Kasımpaşa, Eskişehir ve Elazığspor formaları da giydi. Göztepe’nin 2018 senesinde kadrosuna bedelsiz olarak kattığı 26 yaşındaki stoperin piyasa değeri Transfermark’a göre 800 bin euro.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den iki transfer birden: Alpaslan ve Welinton...

 

 

 

    Neymar adeta hırs küpü!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Transfer Haberleri| Guelor Kanga kimdir?
      Transfer Haberleri| Guelor Kanga kimdir?
    2. Transfer Haberleri | Okay Yokuşlu Kimdir?
      Transfer Haberleri | Okay Yokuşlu Kimdir?
    3. Transfer Haberleri | Mario Mandzukic Kimdir?
      Transfer Haberleri | Mario Mandzukic Kimdir?
    4. Ozan Tufan parıldıyor! 10 gole katkı...
      Ozan Tufan parıldıyor! 10 gole katkı...
    5. Son dakika | Eski Fenerbahçeli Josef de Souza, koronavirüse yakalandı
      Son dakika | Eski Fenerbahçeli Josef de Souza, koronavirüse yakalandı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Zanka yine küme düştü!

    Zanka yine küme düştü!

    Villarreal - Valencia maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Villarreal - Valencia maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Başakşehir - Galatasaray maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Başakşehir - Galatasaray maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Son dakika haberler - Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın'a jest

    Son dakika haberler - Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın'a jest

    Sıradaki Haber