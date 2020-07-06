Transfer haberleri | Angelo Ogbonna kimdir? İtalyan oyuncu kaç yaşında?

West Ham forması giyen oyuncu son günlerin konuşulan isimlerinden. Galatasaray ile adı geçen oyuncu hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

Angelo Ogbonna kimdir? İtalyan futbolcu kaç yaşında?

1988 yılında doğan 32 yaşındaki oyuncu 1.91 boyunda ve stoper bölgesinde görev yapıyor. Son olarak Premier Lig ekiplerinden West Ham’da forma giyen İtalyan oyuncunun kulübü ile 30 Haziran 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Futbola Torino alt yapısında başlayan deneyimli stoper, 2013-2014 sezonunda Juventus’a 15 milyon Euro karşılığında transfer olarak dikkat çekmişti. 2016’dan itibaren kariyerine West Ham’da devam eden Angelo Ogbonna, zaman zaman sol bekte de görev alan bir oyuncu.

Kariyerinde iki Serie A şampiyonluğu bulunan Ogbonna, bu sezon Premier Lig’de 24 maçta görev alırken 2 gol atmayı başardı.