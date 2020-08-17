Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Transfer haberleri | Atalanta, Abdülkadir Ömür'ün peşinde...
17.08.2020 - 08:46 |

Transfer haberleri | Atalanta, Abdülkadir Ömür'ün peşinde...

Lacivert-siyahlılar, teknik direktör Gian Piero Gasperini’nin yoğun isteği üzerine Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür’ü listesine aldı.

ABONE OL

Sezonun flaş ekibi Atalanta'dan Abdülkadir Ömür'e kanca...

Pazarlıkla 20 milyon euro

Araştırmalara başlayan İtalyan ekibi, Trabzonspor’a genç oyuncunun durumunu sordu. Yönetim de “Resmi teklif getirin, konuşuruz” yanıtını verdi. Bordo- Mavililer’in, 21 yaşındaki oyuncu için istediği rakamın 25 milyon euro olduğu öğrenilirken, koronavirüs sonrası etkilenen ekonomiler nedeniyle 20 milyon euroya kadar düşülebileceği de gelen haberler arasında.

23 milyon euro reddedilmişti

Geçen sezon başından bu yana Avrupa'nın takibinde olan Abdülkadir Ömür için devre arasında Başkan Ahmet Ağaoğlu genç oyuncu için resmi teklif aldıklarını açıklamıştı. Fırtına'nın patronu 23 milyon euroluk öneriyi reddettiklerini de duyururken takım ismi vermemişti. O ekibin Portekiz ekibi Benfica olduğu tahmin edilirken, o rakama yakın bir teklifle Abdülkadir'in yuvadan ayrılması bekleniyor.

Transfer haberleri | Atalanta, Abdülkadir Ömürün peşinde...

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer haberleri | Galatasaray'ın Mehmet Ekici teklifi ortaya çıktı!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe haberleri | Otelde sürpriz transfer görüşmesi! Süper Lig golcüsü...

 

Paige Spiranac tenis yeteneğini konuşturdu!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Manchester City rekor harcamaya rağmen yine hüsran yaşadı!
    Manchester City rekor harcamaya rağmen yine hüsran yaşadı!
  2. Transfer haberleri | Gaziantep FK'den forvete çifte takviye
    Transfer haberleri | Gaziantep FK'den forvete çifte takviye
  3. Transfer haberleri | Atalanta, Abdülkadir Ömür'ün peşinde...
    Transfer haberleri | Atalanta, Abdülkadir Ömür'ün peşinde...
  4. Transfer haberleri | Sörloth transferi bitiyor! İmza an meselesi
    Transfer haberleri | Sörloth transferi bitiyor! İmza an meselesi
  5. Fenerbahçe transfer haberler | Monaco'dan Gustavo için 8 milyon euro
    Fenerbahçe transfer haberler | Monaco'dan Gustavo için 8 milyon euro



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer haberleri | Gökhan Töre, Beşiktaş için idmana çıkmıyor!

Transfer haberleri | Gökhan Töre, Beşiktaş için idmana çıkmıyor!

Lyon'nun Marcelo - Denayer savunmasıyla gelen başarısı!

Lyon'nun Marcelo - Denayer savunmasıyla gelen başarısı!

Galatasaray transfer haberleri | Feghouli maaşında indirime gitti!

Galatasaray transfer haberleri | Feghouli maaşında indirime gitti!

Galatasaray transfer haberleri | Omar Elabdellaoui bugün açıklanıyor

Galatasaray transfer haberleri | Omar Elabdellaoui bugün açıklanıyor

Sıradaki Haber