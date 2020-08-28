Transfer haberleri | Aycan Yanaç, ALGSPOR ile anlaştı!

Bu sene Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi’ni lider bitiren ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hak eden ALGSPOR, Aycan Yanaç ile anlaştı.

ALGSPOR, 21 yaşındaki oyuncuyu resmen açıkladı.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde mutlak başarı hedefleyen ALGSPOR’un Aycan transferiyle bu turnuva için iddialı bir kadro hedefine yaklaşacağı dile getiriliyor.