28.08.2020 - 18:22 |
Transfer haberleri | Aycan Yanaç, ALGSPOR ile anlaştı!
Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan ALGSPOR, Aycan Yanaç transferini açıkladı.
Bu sene Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi’ni lider bitiren ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hak eden ALGSPOR, Aycan Yanaç ile anlaştı.
ALGSPOR, 21 yaşındaki oyuncuyu resmen açıkladı.
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde mutlak başarı hedefleyen ALGSPOR’un Aycan transferiyle bu turnuva için iddialı bir kadro hedefine yaklaşacağı dile getiriliyor.