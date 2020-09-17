Transfer haberleri | Balotelli'den Beşiktaş için fedakarlık

Beşiktaş’ta Şampiyonlar Ligi 2.Eleme maçında PAOK’a karşı elendikten sonra transferde gaza basıldı. Tüm sezonu Cyle Larin, Umut Nayir ve Güven Yalçın ile geçirmek istemeyen siyah-beyazlılar; golcü transferi için çalışmalarına hız verdi.

Bir süredir Nikola Kalinic ile temas halinde olan Kara Kartal, bu transferi bitirme noktasına geldiğini ortaya çıkmıştı. Ancak Hırvat santrfordan önce siyah-beyazlıların listesinde başka bir isim vardı.

“Sergen Hoca da açıklamıştı”

Sergen Yalçın’ın da geçtiğimiz hafta açıkladığı Mario Balotelli transferinde ilginç bir detay ortaya çıktı. Beşiktaşlı yetkililerin, İtalyan golcü ile her konuda anlaştığı ve zorlu şartları da kabul ettiği herkes tarafından biliniyordu.

“Geç ödemeleri de kabul etti”

Asist Analiz'in özel haberine göre Siyah-beyazlı yöneticiler, Balotelli’ye “Ekonomik sıkıntılar var. Ödemelerde gecikmeler, aksamalar yaşanabilir” demesine rağmen İtalyan oyuncu; Beşiktaş’a gelmek için her şartı kabul etti. Siyah-beyazlı formayı giymek için adeta can atan 30 yaşındaki santrfor, henüz bir takımla anlaşmış değil.