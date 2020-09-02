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Haberler Futbol Haberleri Transfer haberleri | Barcelona'da Suarez Juventus ile anlaştı!
02.09.2020 - 01:06 |

Transfer haberleri | Barcelona'da Suarez Juventus ile anlaştı!

Barcelona'da kriz sürüyor. Messi ile yolların ayrılması beklenirken Suarez'den sürpriz bir adım geldi. Urguaylı golcü Juventus ile anlaştı.

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Barcelona'da günlerdir Messi krizi yaşanıyor. Takımdan ayrılmak isteyen Arjantinli yıldız idmanlara çıkmadı.

Katalan devi Messi'yi takımda kalmaya ikna etmeye çalışırken Suarez'de flaş bir adım geldi.

SkySport'un haberine göre Messi'nin ardından Barcelona'dan ayrılmayı kafasına koyan Luis Suarez Juventus ile anlaştı.

Transfer haberleri | Barcelonada Suarez Juventus ile anlaştı

Transfer haberleri | Barcelonada Suarez Juventus ile anlaştı

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