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HaberlerBasaksehir Haberleri Transfer haberleri | Başakşehir, Emre Demir ile anlaşma sağladı
14.07.2020 - 08:57 |

Transfer haberleri | Başakşehir, Emre Demir ile anlaşma sağladı

Şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olan Başakşehir, Kayserispor'unn genç yıldızı Emre Demir ile anlaşmaya vardı.

Transfer haberleri | Başakşehir, Emre Demir ile anlaşma sağladı
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Süper Lig'de tarihi bir sezon geçiren Başakşehir bir yandan da gelecek sezonun planlarını yapıyor. Hem Şampiyonlar Ligi için mücadele edebilecek hem gelecek vaad eden futbolculardan oluşan "karma" bir kadro kurmanın planlarını yapan Başakşehir, Kayserispor'dan Emre Demir ile anlaşmaya vardı.

Transfer haberleri | Başakşehir, Emre Demir ile anlaşma sağladı

16 yaşındaki Emre Demir ile kesin olarak anlaşma sağlayan Başakşehir, Kayserispor'un talep ettiği 2 milyon euroluk bonservis bedelini düşürmek için görüşmeler yapıyor. Kayserispor'un talep ettiği bonservis bedelinin yanı sıra bir sonraki satıştan %40 pay talep etmesi konusunu da çözmek isteyen Başakşehir, 1 milyon euro bonservis bedeli, %20 bir sonraki satıştan pay ile transfer operasyonunu sonuçlandırmak istiyor.

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