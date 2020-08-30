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30.08.2020 - 22:19 | | Fanatik

Transfer haberleri | Başakşehir, sol bek Dalbert'i istiyor!

Başakşehir'de transferde son dakika... Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Inter'in Brezilyalı sol beki Henrique Dalbert'i gündemine aldı.

Transfer haberleri | Başakşehir, sol bek Dalbert'i istiyor!
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Inter'in Brezilyalı kanat beki Henrique Dalbert Başakşehir'in radarına girdi. Geçen sezon kiralık olarak Fiorentina'da oynadıktan sonra Milano ekibine geri dönen 26 yaşındaki oyuncu için Başakşehir ve Inter'in transfer görüşmelerine başladığı belirtildi. İtalyan medyasından Sportitalia ve Gazzetta dello Sport'un haebrlerine göre, Inter'le 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Dalbert, İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor ve Başakşehir'den yıllık 1,5 milyon euro net ücret talep ediyor.

Beklentileri karşılayamadı

2017 yılında Franszı takımı Nice'ten tam 21 milyon euroya transfer edilen ancak beklentilerin çok uzağında kalan Dalbert geçen sezon Fiorentina formasıyla çıktığı 34 maçta 9 asistlik katkı verdi. Takımlar arasındaki görüşmelerin ilk sezon kiralık, sezon sonu ise satın alpa opsiyonlu olarak devam ettiği bildirildi.

Transfer haberleri | Başakşehir, sol bek Dalberti istiyor

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