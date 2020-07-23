Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Dünya futbolunun devlerinden Real Madrid, Medipol Başakşehir altyapısında forma giyen 2003 doğumlu sol kanat futbolcusu Deha Sarıahmet ile ön protokol imzaladı. Boluspor altyapısında futbola başlayan Sarıahmet, Gençlerbirliği ve Başakşehir genç takımlarında çıktığı toplam 79 maçta 34 gol attı.

Öncü TV'ye konuşan genç futbolcu heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Şu an çok heyecanlıyım. Biraz da düşünceliyim. İngilizce ve İspanyolca çok fazla bilmiyorum. Bu beni biraz zorlayabilir. İnşallah kısa sürede oraya uyum sağlayacağım. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi.