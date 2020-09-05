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05.09.2020 - 16:49 |

Transfer haberleri | Benjamin Tetteh resmen Yeni Malatyaspor'da!

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ın da gündemine gelen Sparta Prag'ın golcüsü Benjamin Tetteh'i kiralık olarak renklerine bağladı.

Transfer haberleri | Benjamin Tetteh resmen Yeni Malatyaspor'da!
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Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor gol yollarını önemli bir isimle güçlendirdi.

Bir süredir Benjamin Tetteh ile ilgilenen Yeni Malatyaspor, Ganalı futbolcunun transferinde mutlu sona ulaştı ve oyuncuyu kiralık olarak renklerine bağladı.

Geçen sezon Çekya ekibinde 38 maçta 9 gol kaydeden Benjamin Tetteh'in adı 2019 yazında Galatasaray'la anılıyordu.

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Transfer haberleri | Benjamin Tetteh resmen Yeni Malatyasporda

 

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