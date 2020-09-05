Transfer haberleri | Beşiktaş, Aboubakar ile prensipte anlaştı!

Forvet transferindeki çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi, bu transfer için acele etmeyecek. Önceliğini Kalinic ve Ze Luis’e veren, her ihtimali göz önünde tutarak Aboubakar ile de prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlı idareciler, gerekirse imzayı son haftaya bırakacak.

Mali sıkıntılar nedeniyle forvet hattı için parasal tavizler vermek istemeyen yönetim biraz da Larin’in iyi performansı nedeniyle bu konuda acele etmeyecek. Ze Luis ve Kalinic ikilisinden birini kiralamak isteyen Beşiktaş,iki oyuncunun kulüplerinin bonservisle satma isteğini kırmaya çalışıyor. Önümüzdeki hafta hem Ze Luis hem de Kalinic için bir kez daha temasa geçecek olan Kartal son noktayı koymak için çaba harcayacak.