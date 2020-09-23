Transfer haberleri | Beşiktaş, Aboubakar'ı İstanbul'a getiriyor!

Uzun zamandır forvet arayışları içerisinde olan Beşiktaş yönetimi, Nikola Kalinic pazarlığında bir türlü umduğunu bulamayınca rotasını Vincent Aboubakar’a çevirmişti.

Kamerunlu golcüyle her konuda anlaşan siyah-beyazlılar, Porto'dan da transfer için onay gelince evrakları Portekiz'e gönderdi.

Geniş kapsamlı sağlık kontrolü

29 yaşındaki forvetin özel uçakla İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Aboubakar ile performansa dayalı bir kontrat imzalayacak olan Beşiktaş, bu futbolcuyu geniş kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirecek. Siyah-beyazlıların sunduğu tüm şartları kabul eden Aboubakar, eski sakatlığının nüksetmesi halinde sözleşmesinin tazminatsız feshedilmesi maddesini de kabul etti.