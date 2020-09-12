12.09.2020 - 07:00 |
Transfer haberleri | Beşiktaş, Gökhan Töre ile bir kez daha masada!
Transferde son dakika... Beşiktaş, Josef ile anlaşmaya varırken eski oyuncusu Gökhan Töre ile bir kez daha masaya oturacak.
Josef de Souza transferini bitiren Beşiktaş’ta en önemli sorun Gökhan Töre... Eski oyuncusuyla ve menajeriyle bir görüşme yapan yönetim masadan istediği sonucu alamamıştı. Siyah-beyazlı idarecilerin bir kez daha masaya oturacağı tecrübeli oyuncuyla öğrenildi. Öte yandan sağ bek için Sangere’de Antalyaspor’u ikna edemeyen Kartal’ın rotasını Yedlin ve Santon’a çevirdiği bildirildi.
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