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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Beşiktaş, Gökhan Töre ile bir kez daha masada!
12.09.2020 - 07:00 |

Transfer haberleri | Beşiktaş, Gökhan Töre ile bir kez daha masada!

Transferde son dakika... Beşiktaş, Josef ile anlaşmaya varırken eski oyuncusu Gökhan Töre ile bir kez daha masaya oturacak.

Transfer haberleri | Beşiktaş, Gökhan Töre ile bir kez daha masada!
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Josef de Souza transferini bitiren Beşiktaş’ta en önemli sorun Gökhan Töre... Eski oyuncusuyla ve menajeriyle bir görüşme yapan yönetim masadan istediği sonucu alamamıştı. Siyah-beyazlı idarecilerin bir kez daha masaya oturacağı tecrübeli oyuncuyla öğrenildi. Öte yandan sağ bek için Sangere’de Antalyaspor’u ikna edemeyen Kartal’ın rotasını Yedlin ve Santon’a çevirdiği bildirildi.

Transfer haberleri | Beşiktaş, Gökhan Töre ile bir kez daha masada

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