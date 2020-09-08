Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Beşiktaş, Josef de Souza transferinde sona yaklaştı
08.09.2020 - 09:08 | | Fanatik

Transfer haberleri | Beşiktaş, Josef de Souza transferinde sona yaklaştı

Kara Kartal, Arabistan macerasına nokta koyan Josef de Souza’yı kadrosuna katmak için çalışmalarına hız verdi. Yönetim, 31 yaşındaki ön liberoya seneliği 1.5 milyon Euro’dan 3 yıllık anlaşma teklif etmeye hazırlanıyor.

ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal’den kiralanan Mohamed Elneny, kontratının bitmesi sonrasında Ada’ya geri dönmüştü. Bu gelişmenin ardından ön libero hattında büyük güç kaybı yaşayan Kara Kartal, takviye için düğmeye bastı. Yönetim, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli’yle yollarını ayıran Josef de Souza için girişimlerini hızlandırdı. 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için seneliği 1.5 milyon Euro’dan 3 yıllık anlaşma teklif etme hazırlığında bulunan yönetim, bu transferi en kısa sürede bitirmeyi amaçlıyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray, Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmayı 12 yıla çıkarıyor!

Brezilyalı’ya yeşil ışık!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da Josef transferiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Genç hoca, “Josef de Souza konusunda net bir şey yok. Olabilir. Sıcak baktığım bir oyuncu. Bizim kalitemize uygun bir isim. Şartlar uygun olursa değerlendirebiliriz” ifadelerini kullandı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Erol Bulut'tan golcü yıldıza veto!

Transfer haberleri | Beşiktaş, Josef de Souza transferinde sona yaklaştı

Transfer haberleri | Beşiktaş, Josef de Souza transferinde sona yaklaştı

Kristin Carrer'dan antrenmanda müthiş goller!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Kenan Karaman: Kariyerime Türkiye'de devam etmek istiyorum
    Kenan Karaman: Kariyerime Türkiye'de devam etmek istiyorum
  2. "Fenerbahçe jesti: Dükkan sizin"
    "Fenerbahçe jesti: Dükkan sizin"
  3. Malatyaspor tam 9 ismi renklerine bağladı
    Malatyaspor tam 9 ismi renklerine bağladı
  4. Galatasaray'da Taylan Antalyalı fırsatı iyi kullandı!
    Galatasaray'da Taylan Antalyalı fırsatı iyi kullandı!
  5. Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
    Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer haberleri | Beşiktaş, Josef de Souza transferinde sona yaklaştı

Transfer haberleri | Beşiktaş, Josef de Souza transferinde sona yaklaştı

Transfer Haberleri | Edgar'dan Trabzonspor'a kötü haber!

Transfer Haberleri | Edgar'dan Trabzonspor'a kötü haber!

Transfer haberleri | Ozornwafor yine Almeira'ya kiralanacak

Transfer haberleri | Ozornwafor yine Almeira'ya kiralanacak

Transfer haberleri | Fernandes adım adım Trabzonspor'a

Transfer haberleri | Fernandes adım adım Trabzonspor'a

Sıradaki Haber