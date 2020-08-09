Transfer haberleri | Beşiktaş, Kamil Grosicki ile prensipte anlaştı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadrosuna sürpriz bir kanat transferi yapmaya hazırlanıyor.

beİN Sports'un son dakika haberine göre, Beşiktaş, Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünü yaptıı West Bromwich Albion'dan Kamil Grosicki ile prensip anlaşmasına verdi. Polonyalı futbolcu, transfer görüşmesi için İstanbul'a geldi.

Sergen Yalçın'ın istediği Kamil Grosicki transferinde büyük oranda anlaşma sağlandı. Slaven Bilic de Beşiktaş'a bu transfer için olumlu rapor verdi.

Süper Lig'de 2011-2014 yılları arasında Sivasspor'da forma giyen Kamil Grosicki'nin West Bromwich Albion ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Leeds United'ın ardından ikinci olarak Premier Lig'e çıkan West Bromwich Albion'a Ocak Hull City'den gelen Kamil Grosicki, 42 lig maçında forma giyerken, 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 32 yaşındaki Polonyalı kanat oyuncusu, 73 kez de Polonya Milli Takımı'nda oynadı.

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