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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Beşiktaş, Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner'in peşinde!
03.08.2020 - 21:35 |

Transfer haberleri | Beşiktaş, Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner'in peşinde!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği sonrası Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner'i listesine aldı.

Transfer haberleri | Beşiktaş, Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner'in peşinde!
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Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.

Alanyaspor'dan N'Sakala ve Welinton'u kadrosuna katan siyah-beyazlılar, 3. transferini de Süper Lig'den yapmak için kolları sıvadı. NTV Spor'un haberine göre Kara-Kartal, Konyaspor forması ile istikrarlı bir performans sergileyen Ömer Ali Şahiner'i listesine aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği sonrası harekete geçen siyah-beyazlı kurmaylar, 28 yaşındaki futbolcu için resmi teklifini iletecek.
Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi devam eden Ömer Ali Şahiner için Konyaspor'a futbolcu takası önermeyi planlıyor.

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