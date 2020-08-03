03.08.2020 - 21:35 |
Transfer haberleri | Beşiktaş, Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner'in peşinde!
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği sonrası Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner'i listesine aldı.
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.
Alanyaspor'dan N'Sakala ve Welinton'u kadrosuna katan siyah-beyazlılar, 3. transferini de Süper Lig'den yapmak için kolları sıvadı. NTV Spor'un haberine göre Kara-Kartal, Konyaspor forması ile istikrarlı bir performans sergileyen Ömer Ali Şahiner'i listesine aldı.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği sonrası harekete geçen siyah-beyazlı kurmaylar, 28 yaşındaki futbolcu için resmi teklifini iletecek.
Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi devam eden Ömer Ali Şahiner için Konyaspor'a futbolcu takası önermeyi planlıyor.
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