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28.08.2020 - 15:34 |

Transfer haberleri | Beşiktaş, Montero transferinde sona yaklaştı!

Siyah-beyazlı yönetim, Atletico Madrid'in 21 yaşındaki stoperini kadrosuna katıyor. Francisco Montero'ya 1+1 yıllık kiralık olarak teklif sunulurken, 750 bin euro maaş teklifi yapıldı.

Transfer haberleri | Beşiktaş, Montero transferinde sona yaklaştı!
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PAOK yenilgisinde yenilen hatalı gollerin ardından Beşiktaş yönetimi transfer çalışmalarına hız verdi.

Ortaçizgi'de yer alan habere göre; siyah-beyazlı yönetim, bonservisi Atletico Madrid'de olan Francisco Montero'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlı yönetim, 21 yaşında stoper oyuncusunun transferinde sona yaklaştı. Francisco Montero ile 1+1 yıllık kiralık olarak teklif sunulurken, 750 bin euro maaş teklifi yapıldı.

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Transfer haberleri | Beşiktaş, Montero transferinde sona yaklaştı

 

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