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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Beşiktaş, Montero transferini resmen açıkladı...
02.09.2020 - 19:03 |

Transfer haberleri | Beşiktaş, Montero transferini resmen açıkladı...

Siyah-beyazlı kulüp, Atletico Madrid'in genç savunmacısı Montero'yu 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

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Beşiktaş, savunmaya bir takviye daha yaptı.

N'Sakala, Welinton, Mensah ve Atakan Üner'i renklerine katan siyah-beyazlı kulüp, Atletico Madrid'in defans oyuncusu Montero'yu 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi İspanyol ekibi Atletico Madrid kulübünde bulunan futbolcu Francisco Montero ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Francisco Montero’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

 

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Transfer haberleri | Beşiktaş, Montero transferini resmen açıkladı...

 

 

Beşiktaş, Montero'yu açıkladı
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