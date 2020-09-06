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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Beşiktaş, Roco'nun sözleşmesini feshetti! Karagümrük...
06.09.2020 - 11:00 |

Transfer haberleri | Beşiktaş, Roco'nun sözleşmesini feshetti! Karagümrük...

Beşiktaş'ta beklenen oldu ve Enzo Roco'nun sözleşmesi feshedildi. Şilili savunmacı, Fatih Karagümrük ile görüşmelere başladı.

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Beşiktaş, Enzo Roco ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Siyah-beyazlı kulüp, Şilili savunmacıya fesih ücreti olan 700 bin euroyu 3 taksitte ödeyecek.

Roco ayrılmak istedi

ASpor'da yer alan habere göre; teknik heyet Roco’nun son maç ve antrenman performansından dolayı “kal” demişti. Ancak alacaklarının bir kısmını bırakan Roco ayrılmak istedi.

Fesihten sonra sürpriz gelişme yaşandı ve Roco, Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile görüşmelere başladı. 

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Transfer haberleri | Beşiktaş, Roconun sözleşmesini feshetti Karagümrük...

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