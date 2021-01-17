Transfer haberleri | Beşiktaş sağ bek için Bilal Ceylan ile anlaştı!

Kadrosuna yaptığı takviyelerle bir yandan yarışmacı bir takım oluşturmanın bir yandan da Beşiktaş’ın geleceğine katkı sağlayacak gençleri kazanmanın peşinde olan Beşiktaş, son olarak Eskişehirspor’dan Bilal Ceylan ile prensip anlaşmasına vardı. Kırmızı-siyahlılara 250 bin euro bonservis bedeli ödemesi beklenen siyah-beyazlı yönetim, sağ bek olarak transfer edeceği Bilal dışında, yurt içi ve dışında başka gençleri de takıma kazandırmaya çalışacak.

En Çok Ben Bilirim: Nsakala vs. Oğuzhan