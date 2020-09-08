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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Beşiktaş sağ bek Valentin Rosier'i istiyor!
08.09.2020 - 00:57 |

Transfer haberleri | Beşiktaş sağ bek Valentin Rosier'i istiyor!

Sağ bek arayışını sürdüren Beşiktaş sürpriz bir ismi gündemine aldı. Kartal, Sporting Lizbon forması giyen sağ bek Valentin Rosier'i istiyor.

Transfer haberleri | Beşiktaş sağ bek Valentin Rosier'i istiyor!
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Gökhan Gönül'ün ayrılışı sonrası sağ bek arayışı sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Sporting Lizbon forması giyen sağ bek Valentin Rosier'i gündemine aldı.

24 yaşındaki Fransız futbolcu 2019 yılında Dijon'dan Portekiz ekibine 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Transfer haberleri | Beşiktaş sağ bek Valentin Rosieri istiyor

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