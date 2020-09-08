08.09.2020 - 00:57 |
Transfer haberleri | Beşiktaş sağ bek Valentin Rosier'i istiyor!
Sağ bek arayışını sürdüren Beşiktaş sürpriz bir ismi gündemine aldı. Kartal, Sporting Lizbon forması giyen sağ bek Valentin Rosier'i istiyor.
Gökhan Gönül'ün ayrılışı sonrası sağ bek arayışı sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Sporting Lizbon forması giyen sağ bek Valentin Rosier'i gündemine aldı.
24 yaşındaki Fransız futbolcu 2019 yılında Dijon'dan Portekiz ekibine 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
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